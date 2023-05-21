Из-за поставщиков электричества клиент попал в ловушку: непонятно, какая компания была поставщиком услуги

Читатель портала сказал, что попал в своеобразную ловушку, связанную с поставками электричества. Он пытался поменять старый договор и оказался между двумя поставщиками, сейчас он не знает, что ему делать. Поставщики отмечают, что произошла ошибка.

"Я хотел бы попросить о помощи, сообщить, чтобы больше никто не попался в такую ловушку, в какую попал я", – рассказал в письме Раймондас из Вильнюсского района.

У мужчины был договор с компанией Ignitis, он в конце марта решил поменять поставщика. Подходящий план он нашел в компании Elektrum Lietuva, и решил изменить договор с 1 апреля.

"Тогда я позвонил в Ignitis и сообщил, что намереваюсь уйти от них. Оператор выслушала меня и сказала, что меня ждет штраф в 95 евро. Она проверила мои данные и предложила выбрать биржевой план. Я согласился, мне прислали договор. Тогда я обратился в Elektrum Lietuva и сказал, что договор с ними заключать не буду. Оператор сказала, что никаких проблем, она аннулирует договор, который еще не вступил в силу. Я спокойно жил, пока не стал получать сообщения из Ignitis, что договор со мной расторгнут с 1 апреля, я должен заплатить 95 евро", – рассказал Раймондас.

Elektrum Lietuva указала, что с ними договора у Раймондаса нет, а Ignitis указал, что договор у клиента есть, несмотря на то, что письма свидетельствовали о другом.

"Через несколько дней я получаю письмо - договор расторгнут с 1 апреля, я должен заплатить 95 евро. Операторы Elektrum Lietuva не раз сказали, что с ними договора нет. Потом получаю сообщение, что с 1 мая я на гарантийной поставке. Я выяснил, что 26 марта Elektrum Lietuva расторг со мной договор, потом заключил новы, хотя я ничего не делал", – удивлялся Раймондас.

Он также получил счет Elektrum Lietuva – 91 евро.

Пресс-секретарь Elektrum Lietuva Милда Масиёкене сказала, что их компания допустила ошибку.

"Мы уже принесли клиенту извинения, ситуацию разрешили в его пользу. Недоразумение возникло, когда клиент сначала подписал договор, а потом на следующий день передумал, решив поменять план у прежнего поставщика. К сожалению, наш работник не всю информацию правильно ввел в систему, поэтому объект был передан нам, а с прежним поставщиком договор был расторгнут автоматически.

Когда клиент повторно обратился к нам, мы сразу же расторгли договор, но в течение месяца он пользовался нашими услугами, поэтому мы предъявили ему счет по данным, переданным ESO", – сказала она.

Масиёкене заверила, что счет клиенту не придется оплачивать, он будет аннулирован.

"Мы передали всю информацию клиенту, о решении он знает, и согласен с ним", – сказала она.

Эту ситуацию прокомментировала и пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене.

"Мы приносим клиенту извинения за доставленные неудобства, произошла ошибка. С 1 апреля клиент выбрал другого поставщика. Однако 18 апреля он обратился к нам, сказав, что передумал и расторг договор с другим поставщиком.

24 апреля мы обратились к оператору, чтобы он восстановил договор клиента с нами с 1 апреля, но оператор отказался, объяснив, что другой поставщик не сообщил о расторжении договора с 1 апреля. 5 мая мы обратились к оператору, зарегистрировали новую просьбу", – сказала Беганскене.

Читатель недавно информировал Delfi, что к нему обратились поставщики. Он заверил, что ситуация разрешилась.

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