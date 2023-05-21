Премьер-министр Литвы: если парламент не решится на перезагрузку, после саммита НАТО я подам в отставку

ELTA ; Жигимантас Шилобритас , ru.DELFI.lt

Ingrida Šimonytė Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что если парламент не одобрит решение президиума Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) о проведении досрочных выборов в парламент, она подаст заявление об отставке. По словам премьера, такая отставка правительства была бы после саммита НАТО.