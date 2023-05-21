Страсти вокруг спиленного дуба: Зуокас – Вильнюс ждет объяснений, Пакальнис – доверия не осталось

В субботу днем в Вильнюсе был спилен столетний дуб. Политики высказали свое возмущение, а застройщик ЗАО Rinktinės NT, который приобрел этот участок, свою вину не признает. В своем комментарии представители компании утверждают, что речь идет не о зрелом дереве, что дереву не сто лет, а его корни находятся в области сети дождевой канализации и наносят ей вред, пишет madeinvilnius.lt.

Между тем в социальных сетях жители столицы возмущаются этим происшествием. Политики обвиняют друг друга, руководящие политики винят во всем подрядчика, а вильнюсцы говорят, что эта история, скорее всего, скоро забудется, и виновных не накажут.

На это происшествие отреагировал и экс-мэр города Артурас Зуокас. По его словам, городские власти должны предъявить документ, в котором было указано, что муниципалитет требовал сохранить этот дуб.

"Чтобы публичные возмущения политиков не были лицемерными "крокодиловыми слезами", муниципалитет должен представить документ с подписью главного архитектора Миндаугаса Пакальниса, подтверждающий, что муниципалитет требовал сохранить дуб. Вильнюс ждет", – сказал Зуокас.

"Историю спиленного на ул. Цейкину дуба я воспринял очень лично. Я как будто лишился близкого человека. Этой весной ослабленный плохими условиями дуб ожил, наверное, первым из всех дубов Вильнюса покрылся листьями. Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло.

Текст представителя застройщика ужасает. Вы знали, что в задаче для проектировщиков ясно сказано - дуб должны сохранить. Вы просили нас поменять эту задачу, указать, что можно рассмотреть варианты удаления или пересадки дерева. Мы встречались неделю назад, вы пытались убедить нас пойти на ваши предложения. Мы не согласились. Мы ясно сказали, что этот дуб важен для ландшафта, он практически стал символом этого места, поэтому должен быть сохранен. То же самое вам указали 19 мая письменно. Мы письменно отказались менять задачу. Не говорите, что вы чего-то не знали.

Инвесторы эстонского "типа" (недостойны вы этого имени), представители компании и юристы литовцы. Вы прекрасно знаете, что делаете, вы сделали это, осознавая последствия своих действий, вам придется за них ответить. Не думайте, что, спилив дуб, вы решили свою ничтожную проблему 40-местного паркинга. Вы даже не представляете, какую проблему себе создали. Вам придется компенсировать уничтоженное своеобразие этого места. Сделать как минимум в два раза больше, чем пришлось бы сделать, если бы вы сохранили дуб. Ну а доверие вам не удастся восстановить никогда…", – писал главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис.

В социальных сетях пишут, что этим действием бизнес "провел крещение" нового мэра Валдаса Бенкунскаса.

"Украинка наблюдала за тем, как в центре Вильнюса совершалось преступление. Так бизнес "крестил" нового мэра Бенкунскаса. Мэр, вероятно, знал, что дуб спилят, но не остановил это, а приехав к дубу, смог только сделать видео и поохать. Посмотрим, что власти города будут делать дальше", – писал в Facebook Стасис Якелюнас.

"В нашем любимом городе сегодня варварски был спилен здоровый зеленый столетний дуб. Это не первый такой плевок застройщиков в лицо вильнюсцам – кража у нас и наших детей. Призываю правоохрану принципиально оценить эти действия. До сих пор я добивался и буду добиваться более жесткой правовой оценки преступлений против природы", – писал президент Гитанас Науседа.

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