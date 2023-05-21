У комиссара полиции серьезные неприятности: после жалоб на недолжное поведение придется оставить службу

Комиссар полиции Швенченского района Анджей Грудинский и специалист Аксана Мухарскене услышали неприятные новости: после жалоб коллег на недолжное поведение, Службой иммунитета начато служебное расследование. Главы столичной полиции обязаны перевести их на другие должности или даже на другую службу.

По сведениям Delfi, в комиссию по насилию и домогательствам на работе поступили жалобы двух полицейских. Содержание жалоб не раскрывается. Ясно лишь, что комиссия признала жалобы обоснованными. Это подтвердил и пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

"Комиссия, рассмотрев жалобу, приняла решение – признать, что информация обоснованная и установлены явные признаки насилия и домогательства на работе", – сказал он.

Выводы комиссии подтвердили и главы Департамента полиции, обязавшие службу иммунитета провести расследование.

"Сейчас его проводят", – информировал Матонис.

Комиссия обязала руководство полиции решить вопрос перевода Грудинского и Мухарскене на другие должности или на другую службу.

На вопрос, что для этого будет предпринято, был получен лаконичный ответ: "Руководство ГКП Вильнюсского округа получило решение комиссии и его осуществит".

Ни Грудинский, ни Мухарскене на вопросы портала Delfi не ответили.

По сведениям Delfi, в последнее время из Шальчининкской полиции в другие комиссариаты ушло немало сотрудников, один из главных аргументов, которые указывали полицейские - было недопустимое поведение главы комиссариата. Комиссара обвиняли в неуважительном общении с непонравившимися подчиненными и применении разных наказаний, например, не отпускал полицейских в отпуск или снижал коэффициент зарплаты.

В последнее время Грудинский получил и несколько неприятных решений суда. Жители Шальчининкай знают комиссара как сотрудника, который часто сам "ловит" нарушителей ПДД, но не всегда обосновано.

Например, одного водителя комиссар обвинил в пересечении двойной линии, водитель получил штраф 180 евро и на 3 месяца лишился прав. Но в конце прошлого года Вильнюсский окружной суд отменил штраф, заметив, что доказательство было одно - слова комиссара, а такого не должно быть, – все сомнения идут в пользу обвиняемого.

Еще одно неблагоприятное для Грудинского решение принял Верховный суд Литвы. Там он оспорил назначенный ему штраф за пересечение сплошной линии. Ситуация была снята на видео, видео прислали в Шальчининкский комиссариат. Однако подчиненные в действиях комиссара нарушения не усмотрели, штраф был назначен только после разразившегося в общественном пространстве скандала. Сам Грудинский еще пытался оспорить решение в разных ссудах, но не смог доказать свою невиновность.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!