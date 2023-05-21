Тысячи жителей Литвы задолжали за электричество: растут суммы задолженности

Электричество на рынке дешевеет, однако число должников растет. Поставщики ежемесячно получают сотни заявок с просьбой разрешить оплату по частям. Растут и суммы долга. Представители компаний отмечают, что в редких случаях приходится применять крайнюю меру - отключить поставки электричества.

Представитель поставщика Ignitis Лаура Беганскене сказала, что в начале года число должников не превышало 1%, года назад их было 1,4%, а в конце апреля 2023 г. - 1,2%. Средняя сумма задолженности год назад составляла 41 евро, а сейчас 64 евро.

По словам Беганскене, в этом году больше клиентов обращается с просьбой разрешить им выплатить долг частями. В месяц обращается около 500 таких клиентов, их количество за год выросло на 53%.

Пресс-секретарь Elektrum Lietuva Милда Басиёкене сказала, что с каждым месяцем растет число должников и суммы задолженности.

"По мере роста числа клиентов растет и число должников. На данным момент медлят с оплатой счетов 7% клиентов, большая часть этих клиентов не оплатили счет за март. Средняя сумма задолженности составляет 115 евро", – сказала представитель Elektrum Lietuva.

Как минимум 10 клиентов в неделю просят разрешить им выплатить задолженность частями.

Представитель Enefit Ева Крикштопайтите сказала, что число задолжавших клиентов постоянно меняется ‒ многое зависит от времени года, тарифов и других факторов.

"К примеру, в январе 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. число должников почти удвоилось. Сейчас число должников составляет около 7000", – отметила представитель Enefit.

Колеблется, по ее словам, и сумма задолженности - сейчас средняя сумма составляет 187 евро, а в январе была – 161 евро, в начале 2022 г. - 170 евро.

Поставщики электричества отметили, что разрешают клиентам выплатить задолженность частями.

"Обычно на оплату дается месяц, но часто разрешаем погасить долг в течение 2–3 месяцев. Все зависит от конкретной ситуации", – сказала представитель Elektrum Lietuva.

Клиенты Ignitis могут отложить оплату счета на 30 дней, заключив устное соглашение.

"Если у человека тяжелое финансовое положение, он может предъявить соответствующие документы, тогда долг можно выплатить в течение 6 месяцев", – заметила Беганскене.

Enefit обычно предлагает выплату долга в течение 3 месяцев, с учетом конкретной ситуации.

Отключение электричества – это крайняя мера, ее применяют, когда не удается договориться с клиентом. Редко, но такие случаи бывают.

У Enefit 120 000 клиентов, в этом году электричество отключили 32 клиентам компании.

У Ignitis больше 920 000 клиентов, в этом году электричество было отключено 600 раз.

У компании Elektrum 130 000 клиентов, сложных случаев бывает по 10 в месяц, но не всегда принимается крайняя мера, только если клиент злостный.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!