Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алма Адамкене.

Во время обоих сроков полномочий Адамкуса Алма безупречно выполняла обязанности первой леди, принимала активное участие в благотворительной деятельности.

В последнее время Адамкене из-за слабого здоровья редко принимала участие в публичных мероприятиях вместе с супругом.

В 2009 г. ей установили кардиостимулятор. О здоровье супруги Адамкус рассказал в 2011 г. в своей книге "Последний срок полномочий. Дневники президента".

В 1998 г. Адамкене была выбрана женщиной года в Литве.

В ее 80-й год рождения появилась книга Адамкуса "Алма", посвященная жене.

В сентябре 2021 г. Алма и Валдас отметили 70-ую годовщину свадьбы.

Delfi напоминает, что 28 апреля 2023 года Адамкене попала в Сантаришкскую клинику с инсультом. Врачи немедленно сделали операцию, она прошла успешно. С тех пор Адамкене находилась в реанимации Сантаришкской клиники.

Алма Адамкене родилась 10 февраля 1927 года в Шяуляе.

Ее отец Стасис Нутаутас был торговцем, мать Она Соблите-Нутаутене помогала мужу в бизнесе.

Бывшая одноклассница Адамкене, которая училась с ней в Тельшяйской гимназии, помнит ее как одну из самых красивых гимназисток.

В 1944 году, когда в Литву шла Советская армия, Нутаутасы уехали в Германию. В 149 году они переехали в Америку. Адамкене окончила гимназию в Германии, училась на филологическом факультете в университете Эрлангена (Бавария).

В 1951 г. Алма вышла замуж за Адамкуса, с которым познакомилась еще в Германии.

В США она работала лаборанткой на заводе по производству стали, позже – в страховой компании.

С 1962 года 25 лет она возглавляла семейный бизнес, управляла местом летнего досуга Tabor Farmos, ставшим центром, объединяющим литовцев.

Пока Адамкус учился в Иллинойском университете и занимался общественной деятельностью, молодая семья жила на скромную зарплату Алмы, работавшей секретарем. Алма ради мужа пожертвовала возможностью учиться. Пока он учился, занимался спортом и общественной деятельностью Алма работала.

Адамкене работала и на фабрике по производству носков, в лаборатории, в страховой компании. Позже заботилась о больной сестре, ее детях.

После смерти отца ухаживала за матерью.

С 1998 года, когда Адамкуса выбрали президентом Литвы, Алма включилась в активную общественную деятельность.

17 марта 1999 года был основан благотворительный фонд имени Алмы Адамкене, цель которого – оказание помощи детям в деревнях.

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