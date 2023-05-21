О ДТП в полицию сообщили в 20.30 ч. ДТП произошло недалеко от Электренай. Столкнулись автомобили Toyota и Subaru, ехавшие в одном направлении. Звонившие люди указали, что нужна помощь врачей, пострадал ребенок. В ДТП серьезно повреждены оба автомобиля.
После ДТП было осложнено движение, поскольку автомобиль Toyota стоял поперек дороги.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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