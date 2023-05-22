Украинец в Литве остался без денег: покупка автомобиля обернулась чередой неприятностей

Для живущего в Каунасе украинца покупка авто обернулась неприятным опытом в финансовом учреждении. Он сказал, что столкнулся с невежливым обслуживанием, плюс деньги на его счету были заморожены. Финансовое учреждение утверждает, что ничего не знает о невежливости своих работников, а происхождение денег проверяет по действующим законам.

Денис (настоящее имя редакции известно) рассказал Delfi, что в начале мая решил внести на счет Paysera сумму до 10 000 евро (столько денег у него было на тот момент). Часть денег он внес через одну торговую сеть, но из-за ограничения операций, ему пришлось для этого ехать в вильнюсский офис компании.

"Приехал, дал деньги, пересчитали, все хорошо. Еду в автосалон, деньги на счету, мне дают счет для оплаты. Деньги не перевели, несмотря на то, что сумму резервировали", – рассказал Денис.

Его стали спрашивать, каково назначение денежного перевода, какие договоры он заключил с продавцом, попросили предъявить договор и счет-фактуру. Мужчина сказал, что не смог все это сделать удаленно, поэтому снова поехал в офис.

"Я ничего плохого не подозревал, взял документы и поехал. Сидит девушка. Она встречает меня невежливо, говорит, "неужели не видел, что документы надо прислать по интернету"? Я ответил, что мне 57 лет, а она мне: "езжайте к себе в Украину, там у вас все проще и лучше". Зачем это надо было говорить?", – рассказал мужчина.

Он сказал, что вел себя подобающим образом, все документы у него были. По словам Дениса, он сидел и ждал своей очереди. Потом подошел и спросил, когда его обслужат. После этого работница финансового ведомства потребовала, чтобы он покинул помещение.

"Встала и ушла и сказала "я не сяду, пока вы не выйдете". Я понял, что так конфликт решить не удастся", – сказал собеседник.

Факт невежливого поведения работницы Paysera портал подтвердить не может, есть лишь свидетельство самого клиента.

В редакцию Delfi обратился мужчина, который предоставил Денису жилье. Он сказал, что украинец живет у него полгода, что это "порядочный, образованный и предприимчивый человек", кроме того, "интеллигентный и сдержанный", поэтому вряд ли он будет лгать.

Денис сказал, что другая работница Paysera была более вежливой, предложила ему приехать и решить вопрос на следующий день. Он заехал в автосалон, оставил взнос в 1500 евро, позже планировал перевести остальные деньги.

"Я получил сообщение: ваш счет заблокирован в соответствии с 12.6 пунктом (проверка на отмывание денег, терроризм). Я звоню по горячей линии, говорю, пришлю вам пенсионное удостоверение, я инвалид, у меня есть государственная награда Украины, я стал инвалидом, после задержания преступников, я не какой-то человек с улицы. Я знаю, что такое проверка, мне ее бояться нечего", – сказал бывший полицейский Денис.

Он считает, что проверка связана с личным конфликтом в офисе компании. Мужчине сказали, что проверка может длиться 30 дней и даже больше. Значит, он фактически остается без денег, поскольку на счету заморожены 21 000 евро. Всего за два года на счету было около 35 000 евро.

"Я бегаю по Каунасу, Вильнюсу – беру деньги в долг. Я в шоке, что это за отношение к людям? Я работал в полиции, я понимаю, что такое финансовая проверка. Хорошему специалисту для ее осуществления достаточно 2–3 часов. Но не 30 дней. У людей есть миллионы, сотни тысяч", – заметил он.

Денис сказал, что получил эти деньги, продав два автомобиля, плюс ему вернул долг знакомый.

"У меня нет времени, у меня больная мама, я собирался купить автомобиль, чтобы туда ехать, да и сам я не очень здоров. Оставили без денег. Руки опускаются, безнадежность, апатия – я ведь ничего не сделал", – сказал Денис.

В претензии Paysera он указал, что "ему остается только обращаться в поддерживающие украинцев организации и просить у них юридической помощи из-за личного отношения работницы компании, ее наглого поведения, приведшего к личным убыткам и потерям".

"Владелец салона намерен забрать залог (у него есть такое право), денег на жизнь у меня нет, к маме поехать я не могу, положение безнадежное", – сказал Денис.

Представитель департамента обслуживания клиентов Paysera Дейминтас Мажуолис сказал Delfi, что по действующим законам он не может детализировать обстоятельства конкретного человека.

"Если в общих чертах, то финансовые ведомства обязаны выполнять требования профилактики отмывания денег. Поэтому перед тем как открыть счет, клиента просят заполнить анкеты, а потом следят за денежными операциями и другим поведением клиента в сфере финансов. В одних случаях цель наблюдения - защита клиента от мошенников, в других - защита финансовой системы от подозрительных действий", – сказал Мажуолис.

По его словам, если работники замечают определенные операции, они обязаны их остановить или ограничить доступ к счету, провести аудит.

Если во время аудита выясняется, что все в порядке, ограничения снимаются, и клиент может пользоваться своим счетом.

Если же выявляются признаки возможной нелегальной деятельности, информацию передают правоохранительным органам.

"У меня нет информации о конфликте в офисе, но мы серьезно оцениваем такие сообщения о возможном грубом и неуважительном поведении, поэтому оценим эту ситуацию объективно", – заверил Мажуолис.

Paysera напоминает, что была одним из первых финансовых ведомств, которое накануне начала войны в Украине сообщило о том, что отменяет переводы в Россию и закрывает счета россиян.

Когда из Украины стали уезжать люди, компания один из этажей своего вильнюсского офиса передала для нужд украинских беженцев, там поселились 25 человек, нескольких человек компания приняла на работу.

Прошло две недели, а Денис еще не получил никаких утешительных вестей о своем счете.

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