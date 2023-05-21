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Вильнюсский фотограф астропейзажей, член SkyChasersLT Ричардас Андрюшка надолго запомнит ночь на 24 апреля. Андрюшка зафиксировал северное сияние недалеко от Вильнюса и сказал, что такую сильную геомагнитную бурю наблюдал впервые.
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