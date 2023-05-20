Мэр Вильнюса: столетний дуб спилен намеренно в целях наживы мэр обратится в Генпрокуратуру

В редакцию Delfi поступило сообщение о том, что 20 мая, в 13 ч. около "Дома Москвы", в Вильнюсе, на участке, граничащем с ул. Ринктинес, был спилен 100-летний дуб. Сейчас выясняют, кто это сделал, и было ли разрешение на это.

В редакцию Delfi пришло письмо читателя, в котором сказано, что местные жители потрясены: "Добрый день, пока муниципалитет сеет травку и сажает кустики на проспекте Конституциёс, в центре Вильнюса, на ул. Ринктинес, напротив "Дома Москвы" только что спилили столетний дуб, который должен был быть украшением нового проекта, помещен в его центре".

Жители сообщали, что на место происшествия приехала муниципальная служба общественного порядка.

Ранее сообщалось, что на этом участке, где была неасфальтированная стоянка, планируются строительные работы. Там планируют строить комплекс административных зданий и гостевой дом. Автор проекта компания DO ARCHITECTS, одна из основателей которой - нынешняя супруга экс-мэра Ремигиюса Шимашюса Гилма-Теодора Гилите.

В центре стройплощадки должен был оказаться это столетний дуб, планировалось оставить столько земли, чтобы строительство не мешало росту дерева, а само дерево должно было оказаться в центральном пассаже комплекса. Второй старый дуб растет на краю выше обозначенного участка.

В 15:30 ч. на место происшествия приехал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Мэр убежден, что это преступление.

"Это преступление, которое можно сравнить с поджогом дома или другим случаем из УК, поскольку столетний дуб высотой 20 м и диаметром почти 1 м был спилен без разрешения. Его охранял и город, и вся Литва, ir все "зеленые волны". В данном случае развивающая проект компания ЗАО Rinktinės NT его спилила, потому что он якобы мешал заработать больше денег", – сказал мэр.

Он сказал, что на прошлой неделе на заседании этот вопрос обсуждался, выслали документ, согласно которому разрешения на спиливание дуба не дадут, дуб должен быть сохранен.

"Им ясно дали понять - ищите решение, чтобы в центре двора был сохранен дуб. Это сделает ваш проект еще более привлекательным, муниципалитет ни на каких условиях не даст Видимо, они поняли, что иного пути нет, не помогли даже муниципальные выборы, вот и поступили так. Заплатим несколько тысяч штрафа, город никуда не денется и выдаст разрешение на строительство", - сказал мэр.

Он сказал, что пока он будет на посту мэра, с подобными действиями мириться не будут, и если компания надеется, что, спилив дерево, решила проблему, то это не так - у нее появится больше проблем.

"Я не представляю, чем они еще смогут заниматься в городе, если так относятся к природе, к расширению города", – заметил Бенкунскас.

Мэр заверил, что вскоре обратится в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование в связи с нанесением ущерба природе. По словам мэра, ущерб может составить 100 000 евро.

Бенкунскас позвонил компании, которая якобы в ответе за спиленный дуб. Он заверил представителей компании, что их ждут серьезные неприятности - одним денежным штрафом все не закончится.

Гилма-Теодора Гилите в фейсбуке писала, что ни у нее, ни у DO ARCHITECTS не было информации о том, что дерево планируют спилить.

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