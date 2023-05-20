Наркотики употребляют и дети: на что обратить внимание родителям

Как заметить и понять, что ребенок употребляет психотропные вещества и что делать, когда факты это подтверждают? Такими вопросами нередко задаются родители. Врачи-токсикологи говорят, что достаточно найти у ребенка электронную сигарету, чтобы обеспокоиться этим вопросом, поскольку в эту сигарету можно заливать все, что хочешь. Каковы признаки употребления наркотиков ребенком, и когда развивается зависимость? Об этом журналисты LNK говорили с токсикологом Габией Лаубнер–Сакалаускене.

"Я хотела бы обратить внимание на то, что возраст употребляющих психоактивные вещества снижается. Есть такое понятие, дети 11, 12, 13 лет - новая молодежь. Как мы знаем, в это время проходит процесс созревания, иногда его симптомы схожи с теми, которые проявляются у употребляющих наркотики", – сказала врач.

По ее словам, похожие признаки - странное поведение, враждебность, проявление агрессии, беспокойство, бессонница, интерес к новым вещам, которые прежде не интересовали, смена друзей.

"Иногда родители говорят - это взросление, но разница наверное в следующем - взросление не приводит к резким переменам. Это растянутый по времени процесс. Если же это влияние психоактивных веществ, то эти признаки появляются внезапно", – сказала специалист.

По ее словам, если отношения между детьми и родителями хорошие, то изменения родители замечают быстро. Они замечают изменившийся запах, расширенные или суженные зрачки.

"Если появляются какие-то места уколов или какой-то порошок, электронные сигареты у ребенка – все это может быть признаком употребления психоактивных веществ", – сказала Лаубнер-Сакалаускене.

Что надо делать?

"Недавно такие советы дало Европейское агенство по контролю над наркотиками. Должны быть ясные правила. Что это значит? Родители должны проявить смелость и не поддаваться манипуляциям, установить четкие правила. Это общие рекомендации, но правила не указаны. Родители знают, как им общаться с ребенком: когда ему ложиться спать, когда отдыхать, когда заниматься внеклассной деятельностью. Но важно, чтобы были четкие правила", – советует врач.

"Важно участвовать, создавать группы родителей, которые разделяют вашу позицию в отношении психоактивных веществ", – сказала специалист.

Лаубнер-Сакалаускене прибавила, что во время взросления ребенка, родители перестают быть для него авторитетом. Поэтому неплохо, чтобы у родителей были друзья их возраста, с которыми ребенок мог бы общаться, который мог бы стать советчиком для ребенка.

Специалист заметила, что главное - говорить.

"Все рекомендуют, о наркотиках и алкоголе дети должны узнать раньше, чем они узнают о них из рекламы или от сверстников", – заметила Лаубнер-Сакалаускене.

Врач сказала, что важно обратить внимание на наполнители электронных сигарет, чаще всего их содержимое неизвестно, а в этом кроется большая опасность.

"Чаще всего производители, а они находятся в Китае, сами не знают, что изготавливают. Те, кто их употребляет, не знают, что употребляют", – заметила специалист.

По ее словам, состав давно известных психоактивных веществ более-менее известен, но в случае с электронными сигаретами есть опасность, ведь концентрация вредных веществ там очень высокая.

Куда обращаться родителям?

"Хочу заметить, что после однократного употребления зависимость обычно не появляется, но если есть вызывающие беспокойство моменты, то надо обращаться к специалистам, в наркологические центры, которые занимаются как просвещением родителей, так и лечением взрослых и подростков. Но, главное, наверное, я рекомендую не скрывать проблему", – заметила Лаубнер-Сакалаускене.

"Однажды в школе во время семинара для родителей у меня спросили, что делать, если мы узнали, что ребенок распространяет психоактивные вещества? Ответ простой – обратиться в полицию", – сказала она.

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