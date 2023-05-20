ЛАЭ: за неделю электроэнергия подорожала на 13,7%

По данным экспертов Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), тенденции на рынках энергоресурсов остаются неизменными – цены продолжают снижаться. Газ и топливо дешевеют. Средняя цена на дизельное топливо в нашей стране снижается 10 недель подряд, а на бензин – 4 недели подряд.

Цены на биотопливо на прошлой неделе оставались стабильными и лишь незначительно снизились. Средняя цена на электроэнергию в Литве выросла, но все еще ниже средней цены в январе-марте этого года.

Средненедельная цена на электроэнергию за 12-18 мая увеличилась в Литве, Латвии, Польше и зоне SE 4 Швеции, в то время как в других странах региона Балтийского моря электроэнергия подешевела. На рост цен на электроэнергию повлияло на 22% снизившееся производство электроэнергии на солнечных электростанциях, а также, по сравнению с первыми месяцами весны, снизившееся производство электроэнергии на латвийских гидроэлектростанциях.

В Литве средняя цена на электроэнергию составила 89,3 евро/МВт/ч и была на 137% выше, чем на предыдущей неделе, когда она составила 78,6 евро/МВт/ч.

Цены в Латвии были идентичны ценам в Литве, а в Польше они остались самыми высокими в регионе и выросли на 12% – до 108,9 евро/МВт/ч, оптовые цены на электроэнергию в зоне SE4 Швеции достигли 73,3 евро/МВт/ч на рассматриваемой неделе и были на 40,4% выше, чем на предыдущей неделе.

В Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию снизилась на 2,4% – до 69,1 евро/МВт/ч, в Финляндии она упала на 64,5% – до 16,5 евро/МВт/ч, а в один из дней не достигала и 0,5 евро/МВт/ч. На падение цен на электроэнергию в Финляндии повлияла атомная электростанция страны, которая заработала в прошлом месяце. В Германии цена снизилась на 8,7% – до 87 евро/МВт/ч.

Оценивая последние фьючерсы на электроэнергию, прогнозируется, что в 2023 г. оптовая электроэнергия в Северной Европе может стоить в среднем 30-100 евро/МВт/ч, в Германии около 80-160 евро/МВт/ч.

За рассматриваемую неделю общее производство электроэнергии в Литве увеличилось на 8,8% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 89,3 ГВт/ч. Литва произвела 43% всей необходимой электроэнергии.

Природный газ продолжает дешеветь. В течение рассматриваемой недели средняя цена на природный газ на голландской торговой точке TTF снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей. – с 36,9 евро/МВт/ч до 35,6 евро/МВт/ч.

Согласно последним данным о фьючерсах на природный газ, видно, что цены на газ в 2023 году могут быть примерно на 8 евро/МВт/ч дешевле, чем предполагалось на предыдущей неделе.

Наполнение газохранилищ ЕС за неделю увеличилось до 64,6% (было 62,5%). Заполнение Инчукалнского хранилища за этот период увеличилось с 41% до 43,6%.

Клайпедский СПГ-терминал на прошлой неделе работал на 76%мощности. Через этот терминал в Литву было импортировано 646,8 ГВт/ч природного газа, из Польши – 52,3 ГВт/ч. 492,9 ГВт/ч этого природного газа поступило в Латвию.

Потребление газа в Литве за рассматриваемую неделю снизилось на 9,7% и достигло 196 ГВт/ч (на предыдущей неделе было 217 ГВт/ч).

Объем отправленного в Латвию газа за неделю увеличился на 291% по сравнению с предыдущей неделей: за рассматриваемую неделю этот объем достиг 492,9 ГВт/ч против 126 ГВт/ч на предыдущей неделе. Из Польши было получено 52,3 ГВт/ч газа по сравнению с 78,1 ГВт/ч на предыдущей неделе.

На прошлой неделе фиксировалось 1-процентное снижение цен на биотопливо. В настоящее время биотопливо немного дороже, чем ровно год назад.

За рассматриваемый период средние цены на бензин снизились в Литве и Латвии (на 1,2 и 3,1% соответственно), выросли в Польше и Германии (на 0,3 и 0,4% соответственно), а средняя цена в Эстонии не изменилась.

Средние цены на дизельное топливо снизились во всех государствах Балтийского региона – с 0,7% (в Германии) до 4,9% (в Латвии), за исключением Эстонии, где средняя цена не изменилась.

Из стран Балтии самое дешевое топливо продолжает оставаться в Литве. Средняя цена на бензин в Литве (1,48 евро/л) по-прежнему выше средней цены на дизельное топливо (1,31 евро/л).

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