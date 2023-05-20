Офис президента: неправильно превращать проблему трех министров в проблему парламента

Офис президента, реагируя на предложение президиума Союза Отечества – Христианских демократов Литвы о проведении досрочных выборов в Сейм, подчеркивает, что ответственность за будущее правительства должна взять на себя премьер-министр Ингрида Шимоните. Поэтому, отмечает президентская служба, не следует превращать эту ситуацию в проблему парламента.

"Мы услышали решение партии, а не главы правительства. Неправильно превращать проблему трех министров в проблему парламента. Премьер-министр должна принять решение и нести ответственность за будущее правительства", - говорится в комментарии, переданном Elta Группой по вопросам коммуникации президентской службы.

Заседавший в пятницу президиум партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) принял решение предложить Сейму организовать досрочные выборы. В противном случае, если предложение не получит поддержки, руководство СО-ХДЛ планирует рассмотреть вопрос об отставке правительства.

Также консерваторы указывают фракции партии в Сейме инициировать, представить и в ближайшее время добиваться усовершенствования использования муниципальных канцелярских средств и изменений в регулировании и порядке расчета.

Досрочные выборы могут быть проведены по решению парламента, принятому большинством, состоящим не менее чем из 3/5 голосов всех членов парламента.

В постановлении парламента о досрочных парламентских выборах указывается день новых выборов. Выборы нового Сейма должны быть проведены не позднее чем через 3 месяца после принятия решения о досрочных выборах.

ELTA напоминает, что сомнения в том, прозрачно ли Юргита Шюгждинене использовала средства, выделяемые на деятельность члена муниципального совета, возникли после того, как на прошлой неделе общественный деятель Андрюс Тапинас заявил, что политик, перед тем как начать работу в министерстве, предположительно непрозрачно получила почти 14 000 евро.

Министр не смогла обосновать свои расходы чеками, но опубликовала отчеты, предъявленные Каунасскому самоуправлению.

Хотя премьер Шимоните неоднократно повторяла, что доверяет Шюгждинене, в четверг министр сообщила, что вручила главе правительства заявление об отставке.

Согласно закону, премьер-министр должен принять решение об удовлетворении ходатайства министра об его увольнении в течение пяти рабочих дней.

Министры финансов Гинтаре Скайсте и культуры Симонас Кайрис, работавшие в Каунасском городском совете, также признают, что не могут обосновать чеками все задекларированные расходы.

После скандала с использованием канцелярских средств бывшими членами муниципальных советов главный советник президента Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис объявил о своей отставке. Советник сообщил, что в 2011-2018 гг. он работал в Каунасском городском самоуправлении и использовал денежные средства, выделяемые на деятельность члена совета, но документов, обосновывающих расходы, у него нет.

Президент призвал министров, замешанных в скандале, последовать примеру своего советника.

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