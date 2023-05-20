Спикер Сейма об идее консерваторов о досрочных выборов: предложение кажется немного эмоциональным

Возглавляющая Движение либералов председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что президиум партии консерваторов принял эмоциональные решения. Глава парламента призывает не забывать, что Литву ждет чрезвычайно важный саммит НАТО в Вильнюсе. Поэтому, подчеркивает она, как вопрос досрочных выборов, так и вопрос отставки правительства, следует отложить на июль.

"Мне предложение кажется немного эмоциональным. Я все же считаю, что это – одно из возможных решений, но имея в виду то, что в Вильнюсе предстоит саммит НАТО, я предложу партнерам по коалиции решать и вопрос о досрочных выборах, и вопрос об отставке Правительства in corpore на внеочередной сессии уже после Вильнюсского саммита НАТО. Мы должны ответственно относиться к самым важным политическим событиям, а Вильнюсский саммит в этом году является самым важным политическим событием не только для Литвы", - сказала агентству Elta спикер Сейма.

Как заявила В. Чмилите-Нильсен, представленное в пятницу предложение о досрочных выборах в Сейм консерваторы с партнерами по коалиции не согласовывали.

"Относительно инициирования досрочных выборов в Сейм могу сказать, что это предложение с партнерами по коалиции не согласовывалось и не обсуждалось. Естественно, нам придется говорить об этом в правлении партии, а потом, надеюсь, и в формате коалиции", - добавила спикер парламента.

Заседавший в пятницу президиум партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) принял решение предложить Сейму организовать досрочные выборы. В противном случае, если предложение не получит поддержки, руководство СО-ХДЛ планирует рассмотреть вопрос об отставке правительства.

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