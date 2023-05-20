В выходные в Литве будет солнечно и тепло

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Pavasarinės šalnos Foto: Sekundė.lt

В субботу днем погоду в Литве обусловит южная часть антициклона. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 19–24 градусов.