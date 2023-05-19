Президиум СО-ХДЛ принял решение: предложит организовать досрочные выборы в Сейм

Заседавший в пятницу президиум партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) принял решение предложить Сейму организовать досрочные выборы. В противном случае, если предложение не получит поддержки, руководство СО-ХДЛ планирует рассмотреть вопрос об отставке правительства.

"Президиум СО-ХДЛ решил (…) В ближайшее возможное время инициировать объявление досрочных выборов в Сейм", - говорится в постановлении партии.

Также консерваторы указывают фракции партии в Сейме инициировать, представить и в ближайшее время добиваться усовершенствования использования муниципальных канцелярских средств и изменений в регулировании и порядке расчета.

"Решает (…) рекомендовать фракции СО-ХДЛ в Сейме представить и в ближайшее возможное время добиваться принятия изменений в регламентировании расходов на деятельность муниципальных советов, посредством которых будет введен общий стандарт прозрачности и подотчетности во всех самоуправлениях Литвы", - указывается в постановлении.

Досрочные выборы в Сейм могут быть проведены по решению Сейма, принятому большинством, состоящим не менее чем из 3/5 голосов всех членов Сейма.

В постановлении Сейма о досрочных парламентских выборах указывается день новых выборов в Сейм. Выборы нового Сейма должны быть проведены не позднее чем через 3 месяца после принятия решения о досрочных выборах.

ELTA напоминает, что сомнения в том, прозрачно ли Ю. Шюгждинене использовала средства, выделяемые на деятельность члена муниципального совета, возникли после того, как на прошлой неделе общественный деятель Андрюс Тапинас заявил, что политик, перед тем как начать работу в министерстве, предположительно непрозрачно получила почти 14 тыс. евро.

Министр не смогла обосновать свои расходы чеками, но опубликовала отчеты, предъявленные Каунасскому самоуправлению.

Хотя премьер И. Шимоните неоднократно повторяла, что доверяет Ю. Шюгждинене, в четверг министр сообщила, что вручила главе правительства заявление об отставке.

Согласно закону, премьер-министр должен принять решение об удовлетворении ходатайства министра об его увольнении в течение пяти рабочих дней.

Министры Гинтаре Скайсте и Симонас Кайрис, работавшие в Каунасском городском совете, также признают, что не могут обосновать чеками все задекларированные расходы.

После скандала с использованием канцелярских средств бывшими членами муниципальных советов главный советник президента Гитанаса Науседы Повилас Мачюлис объявил о своей отставке. Советник сообщил, что в 2011-2018 гг. он работал в Каунасском городском самоуправлении и использовал денежные средства, выделяемые на деятельность члена совета, но документов, обосновывающих расходы, у него нет.

Президент призвал министров, замешанных в скандале, последовать примеру своего советника.

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