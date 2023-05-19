Водители предупреждают планирующих ехать в Каунас: на дороге огромный затор

В пятницу после обеда водители сообщили, что на магистральной дороге Вильнюс-Каунас образовался огромный затор, поэтому болельщики, которые собираются на матч финала четырех Евролиги, могут опоздать.

Водители в социальных сетях делятся сообщениями о том, что на магистральной дороге стоят километровые очереди.

"Если планируете ехать в сторону Каунаса, знайте, заторы ненормальные, минимум 10 км. Еле двигаются машины", – писал один водитель.

Другие водители указали, что затор намного больше.

"Сейчас затор растянулся на 25 км, практически до Румшишкес", – писал другой водитель.

Сообщается, что причина затора - дорожные работы.

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