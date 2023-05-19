Водители в социальных сетях делятся сообщениями о том, что на магистральной дороге стоят километровые очереди.
"Если планируете ехать в сторону Каунаса, знайте, заторы ненормальные, минимум 10 км. Еле двигаются машины", – писал один водитель.
Другие водители указали, что затор намного больше.
"Сейчас затор растянулся на 25 км, практически до Румшишкес", – писал другой водитель.
Сообщается, что причина затора - дорожные работы.
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