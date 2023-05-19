Потребуется терпение покупателей и болельщиков: стоянка у Akropolis будет заполнена, меняются правила

Финал четырех Евролиги на арене "Жальгирис" и акция Jamam в находящемся рядом с ареной ТЦ Akropolis – в ближайшие выходные совпадают эти мероприятия, поэтому жители, которые приедут на арену на автомобиле должны вооружиться терпением.

19-21 мая на арене "Жальгирис" соберется множество баскетбольных болельщиков. Арена вмещает 15 000 зрителей. Не секрет, что большая их Akropolis.

Однако в эти выходные свободных мест на стоянке будет немного, поскольку в ТЦ будет проходить акция распродаж Jamam, ожидается наплыв покупателей.

"Мы думаем, что в выходные стоянка будет заполнена", – сказала Delfi управляющая Akropolis Аквиле Калвайтене.

Мало того, в выходные стоянка будет бесплатной (обычно платить не надо было за 4 часа стоянки). Такое решение было принято для удобства болельщиков и покупателей.

"Мы готовимся к росту числа посетителей, надеемся, их будет в два раза больше обычного", – сказала Калвайтене.

Кроме того, ТЦ Akropolis старается привлечь в выходные не только покупателей, но и болельщиков - в ТЦ на третьем этаже будет установлен большой двусторонний экран, на котором будут показывать матчи финала четырех Евролиги.

"Для удобства болельщиков в пятницу и в воскресенье рестораны будут работать дольше - до 23.30 ч.", – заметила Калвайтене.

Каунасский муниципалитет информирует, что во время финала четырех Евролиги будет ограничено движение транспорта на ул. К.Донелайчё между ул. Майронё и А.Мицкявичаус. Здесь будут курсировать только автобусы и троллейбусы.

С пятницы по воскресенье движение будет запрещено с 9 до 24 ч. Такое решение было принято из-за соображений безопасности, поскольку на площади Венибес оборудована огромная зона болельщиков.

Кроме того, в городе в эти дни появится маршрут Железнодорожный вокзал-арена "Жальгирис".

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