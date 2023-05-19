Жители заметили летавший над Вильнюсом кругами самолет: делал сотни кругов

В пятницу после обеда в редакцию портала стали писать обеспокоенные читатели. Сообщалось, что над Вильнюсом кругами летает самолет. Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас заверил, что нет повода для беспокойства.

"В Литве отзывают фейерверки, чтобы не пугать беженцев из Украины, а тут несколько дней над Вильнюсом кругами летает, опускаясь низко, польский самолет. Он своим громким полетом пугает детей, беженцев, взрослых.

Воздушная навигация на запрос не ответила, а Вильнюсский муниципалитет указал, что это их не касается", – уверял читатель.

Портал связался с Литовскими аэропортами. Глава компании Тадас Василяускас сказал, что повода для беспокойства нет.

"Это обязательные полеты, цель которых калибровка навигационного оборудования, этим занимается специальный самолет-лаборатория", – заметил он.

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