За срок полномочий мэр Каунаса и его вице-меры растратили по 43 тыс евро муниципальных денег каждый это максимально допустимая сумма

ELTA ru.DELFI.lt

Visvaldas Matijošaitis Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

Согласно опубликованным в четверг отчетам о денежных средствах, выделенных на деятельность членов совета в 2019-2023 гг., мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и его вице-мэры Андрюс Палионис и Мантас Юргутис за предыдущий срок полномочий потратили по максимальной сумме – каждый более чем по 43 тыс. евро.