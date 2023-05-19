Литовская промышленность столкнулась с проблемой: от массовых увольнений спасает только начало отпусков

Промышленные предприятия в Литве сталкиваются с трудностями. Глава профсоюза "Солидарность" Кристина Крупавичене сказала, что из-за этого больше всего страдают работники компаний. Когда останавливается производство, их отправляют на простой или увольняют.

"Профсоюзы реагируют на эту ситуацию, поэтому обратились к президенту и правительству, чтобы были приняты меры по обеспечению безопасности работников промышленных компаний", – сказала Крупавичене.

По ее словам, больше всего проблем сейчас наблюдается в сфере текстильной промышленности и компаниях по производству мебели, они сейчас увольняют работников.

"Например, одна компания в Кедайянй недавно уволила 50 человек и пытается выжить, сокращая время работы. Другие компании пытаются работать 4 дне в неделю", – заметила Крупавичене.

По ее словам, от большой волны увольнений пока спасает то, что у работников есть накопленный отпуск, кроме того, начинается лето, когда многие люди отдыхают. Однако со временем проблемы усугубятся.

"Нас беспокоят дальнейшие действия компаний, после того как будет исчерпан весь потенциал", – сказала Крупавичене.

По ее словам, нужны быстрые меры, поскольку в промышленности зарплаты не такие большие, чтобы люди могли себе накопить "подушку" на полгода.

Крупавичене заметила, что правительство могло бы применить практику, которая была во время пандемии коронавируса - компенсировать часть зарплат работникам на простое.

Кроме того, необходимо инвестировать в квалификацию работников, чтобы люди могли заниматься новой деятельностью.

"Работодатели могли бы обучать работников другим специальностям, которые нужны на предприятии. Если мы инвестируем в инновации, в новые технологии, надо обучать людей работать с ними", – сказала Крупавичене.

По ее словам, если сейчас не удержать работников в сфере промышленности, они эмигрируют, а потом это вызовет немало проблем, когда экономика оживет.

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