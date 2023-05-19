Лидера "крестьян" удивило признание главы МИД: он себя поставил рядом с Шюгждинене

Лидер "аграрной" партии Рамунас Карбаускис не скрывает, что был удивлен заявлениями председателя партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса на состоявшейся в пятницу пресс-конференции. По словам политика, один из лидеров правящих не только продемонстрировал свой менталитет "игрока", но и осознание того, что и он сам находится в той же ситуации, что и министр Юргита Шюгждинене, которая оказалась в эпицентре скандала с канцелярскими выплатами.

"Ландсбергис признался, что непрозрачно использовал денежные средства Европарламента. Это пока на заднем плане и об этом никто не говорит. Но в этом он признался, что и ему непосильны стандарты политической культуры", – сказал Р. Карбаускис агентству ELTA.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис в пятницу провел пресс-конференцию, на которой заявил, что в связи с возникшим скандалом с канцелярскими выплатами возглавляемая им партия рассмотрит вопрос об отставке правительства и досрочных выборах в Сейм.

Лидер консерваторов также упомянул, что и сам, будучи депутатом Европарламента, не собирал чеки, обосновывающее использование денежных средств.

"Хочу признаться, пока не начались расследования и кто-то не начал что-то выяснять – будучи депутатом Европарламента я тоже получал представительские денежные средства и у меня нет чеков. Я их не собирал, такого требования не было. Я был с 2014 года по 2016 год, потом отказался от мандата", — заявил Г. Ландсбергис журналистам в пятницу. Политик отметил, что Европарламент не требовал хранить чеки, обосновывающие расходы.

Такое заявление Г. Ландсбергиса Р. Карбаускис расценивает как явное попадание в список министров, от которых требуют отставки.

"Он поставил себя рядом с Шюгждинене, и он также должен быть в списке рядом с другими министрами", — сказал "аграрий".

"Такими заявлениями он свои слова, сказанные в 2020 году, смыл в унитаз. Больше не осталось никаких обещаний о политической культуре. Такое обещание было, но оно сейчас в унитазе", – подытожил Р. Карбаускис.

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