Вильнюсцы – о начинающемся кризисе: одни уже живут от зарплаты до зарплаты, другие лишились работы

На прошлой неделе поступила информация о том, что в Литве фиксируется техническая рецессия. В первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, ВВП упал на 3%. Рецессию начинают ощущать разные компании. Портал MadeinVilnius.lt провел опрос, чтобы узнать, почувствовали ли читатели приближение кризиса.

Уже сейчас 37% участников опроса живут от зарплаты до зарплаты (351 человек). 7% респондентов снизили зарплату (62). 6% участников опроса лишились работы (57 человек).

3% отметили (311 голосов), что ничего не менялось, а 11% (108) радовались повышению зарплат. Вопрос показался неактуальным 5% респондентов (51 человеку).

MadeinVilnius.lt проводил опрос с 8 по 12 мая. В опросе участвовали 940 человек.

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