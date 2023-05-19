Спикер Сейма: предложение обсудить отставку правительства без объявления досрочных выборов – рационально

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен считает целесообразным предложение лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса к партнерам по коалиции обсудить дальнейшую судьбу правительства и возможные досрочные выборы.

"Рациональное предложение, вопрос, как видите, актуальный и его необходимо обсудить. И мне бы не хотелось давать оценку возможным решениям до встречи", – сказала В. Чмилите-Нильсен в комментарии агентству ELTA.

Лидер консерваторов Г. Ландсбергис в пятницу утром заявил, что в связи со скандалом с использованием канцелярских выплат в пятницу соберется президиум партии, на котором также будет рассмотрен вопрос об отставке правительства и досрочных выборах в Сейм. Также, по его словам, в ближайшее время планируется заседание правящей коалиции.

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