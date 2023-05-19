Дежурный пожарный-спасатель Каунасской службы сообщал, что 16 мая, в 13.30 ч. поступило сообщение о пожаре в кафе Pas Lado.
Пожарные-спасатели приехали на место происшествия в 13.37 ч. По словам дежурного, на место происшествия выехали 4-5 автоцистерн.
По данным пожарных-спасателей, на месте происшествия выяснилось, что открытым огнем горел дровяной сарай, огонь с которого перебросился на крышу кафе.
В 16 ч. представители пожарных-спасателей сообщили, что спасатели все еще работают на месте происшествия – разбирают крышу, тушат тлеющие вещи. О локализации огня информировали в 14.31 ч.
Во время пожара пострадал мужчина 1976 г.р. (он получил ожоги 80% тела), его увезли в больницу. Пострадавший сам покинул горевшее здание до приезда пожарных-спасателей.
Полиция информировала, что пострадал гражданин России, у которого был временный вид на жительство в Литве. В среду, 17 мая, врачи сообщили о смерти пострадавшего.
Обстоятельства смерти мужчины выясняет полиция.
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