В субботу в Литве пройдет мероприятие "День уличной музыки"

20 мая в 40 городах и городках Литвы пройдет мероприятие "День уличной музыки". Это будет 17-й праздник музыки в Литве, который с 2007 года организовал исполнитель Андрюс Мамонтовас.

Лозунг мероприятия в этом году – "В нашем кругу все звучит". Автор лозунга Йогайла Ивашаускас сказал, что тема выбрана неслучайно и говорит о взаимоотношениях, способности слышать друг другу, движении "в одном ритме" и поиске звучания.

Плакат 17-годо "Дня уличной музыки" создала известная иллюстратор из Литвы Лина Вишняускайте-Дисциплина.

"День уличной музыки" в Вильнюсе начнется в 12 часов и продлится до 22 ч.

Места выступления всех музыкантов можно найти на карте GMD или в приложении #walk15.

Участники GMD могут регистрировать свои команды: фанатов, друзей, коллег, родителей, дедушек и бабушек, которые пользуясь приложением #walk15 могут пройти и зафиксировать пройденные шаги и выиграть приз JBL – колонку Harman Kardon.

На карте GMD можно найти и такие интересные места, как индейское типи около Пречистенского собора на ул. Майронё или мероприятия, например, у Paviljonаs можно следить за самой продолжительной непрерывной импровизацией, которую организует String of Earth orchestra.

В этом году GMD (День уличной музыки) – состоится и в штате Мичиган, в городе Анн-Арбор (США). Там праздник организует Йонас-Дайнюс Берзанскис.

"Музыкантов мы с мая приглашаем присоединяться к числу участников. Сегодня приглашаю посетителей мероприятия, горожан, гостей города присоединиться к создаваемым музыкантами ритмам, чтобы музыка звучала везде", – сказала организатор мероприятия Виктория Мамонтовайте.

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