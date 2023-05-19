Экономист Центробанка Литвы: ситуация на рынке труда в начале этого года хуже, чем ожидалось

Ситуация на рынке труда в начале этого года была хуже, чем ожидалось, говорит старший экономист Департамента экономики Центробанка Литвы Юстина Заянкаускайте. По ее словам, по мере снижения экономической активности количество безработных в стране растет, а ряды трудящихся сокращаются. В начале этого года уровень безработицы составлял 7,7 проц., что на 1,4 проц. пункта выше, чем год назад, а после устранения фактора сезонности – на 1,3 проц. пункта выше, чем в предыдущем квартале. Численность трудящихся растет значительно медленнее.

В своем комментарии Ю. Заянкаускайте пояснила, что по мере снижения экономической активности в стране растет количество безработных и сокращаются ряды трудящихся. По данным на начало текущего года численность экономически активного населения составляла 1 млн 518 тыс. человек. За последнее десятилетие более высокий показатель рабочей силы (1 млн 532 тыс.) в последний раз был зафиксирован в третьем квартале прошлого года.

"По данным Государственного агентства данных, из которых исключен фактор сезонности, численность лиц, причисленных к рабочей силе, с последнего квартала прошлого года увеличилась примерно на 6 тысяч. Такое изменение обусловлено ростом количества безработных, – их за квартал увеличилось на 21 тыс. человек. В стране было около 23 тыс. безработных, что на 25 проц. больше, чем год назад. Большую часть общего прироста безработных составили жители, которые уже достаточно длительное время не могут найти работу. Долгосрочные безработные (безработные в течение 1 года и более) повысили общий годовой прирост на 7 проц., а безработные в течение 6-11 месяцев – на 4 процентных пункта.

Доля краткосрочных безработных (безработных до 1 месяца) в общей структуре безработных по-прежнему была невелика и составляла всего 6 проц. Основными причинами потери работы по-прежнему остаются личные и семейные обстоятельства, однако растет и количество увольняемых, хотя оно все еще ниже, чем в период пандемии. Несмотря на то, что в первом квартале 2023 г. развитие экономической активности в Литве было слабым, компании не были склонны к резкому значительному сокращению численности работников. Общая численность трудящихся в стране составила 1,4 млн человек и была выше, чем в тот же прошлогодний период – и тем не менее количество трудящихся за квартал сократилось примерно на 15 тысяч или чуть более чем на 1 проц.", – сказала в комментарии экономист Центробанка Литвы.

Уровень безработицы в стране растет, но находится на более низком уровне, чем в период пандемии. С начала третьего квартала 2020 г., когда в период пандемии уровень безработицы в стране достиг своего пика (9,3 проц.), до второго полугодия прошлого года этот показатель медленно снижался. По последним данным, в первом квартале текущего года соотношение безработных и рабочей силы составило 7,7 проц., что на 1,4 процентных пункта выше, чем год назад, а после устранения факторов сезонности – на 1,3 проц. пункта выше, чем в предыдущем квартале. Ежегодный прирост уровня безработицы в основном был обусловлен значительным увеличением численности трудоспособного населения. Сильнее всего увеличился уровень безработицы среди неквалифицированных лиц, который за отчетный период составлял около 18 проц. Уровень безработицы среди квалифицированных работников вырос меньше и составил 6,5 процента. При оценке тенденций уровня безработицы в городской и сельской местностях можно заметить, что безработица среди сельского населения была в 1,7 раза выше, чем среди городского.

Экономист отметила, что по прогнозам макроэкономических показателей, обновленным Центробанком Литвы в марте, данные об уровне безработицы за первый квартал 2023 г. оказались хуже, чем ожидалось, а динамика численности трудящихся была несколько слабее, следовательно, ситуация на рынке труда в начале года хуже, чем ожидалось.

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