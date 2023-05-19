Президент о возможном втором сроке: если понадобится больший выбор, продолжу свою миссию

Глава государства Гитанас Науседа намекает, что примет участие в очередных президентских выборах в следующем году, если, по его словам, потребуется больший выбор кандидатов. Однако, как уверяет президент, окончательного решения он пока не принял.

"Я несу огромную ответственность перед страной, я вижу, какая ситуация в стране. Считаю, что наш народ заслуживает большего выбора, поэтому, если понадобится такой больший выбор, я продолжу свою миссию, но сегодня я не могу этого сказать", – заявил Г. Науседа телекомпании LRT в четверг.

Президент добавил, что о своем окончательном решении сообщит в конце этого года.

Статьи по теме: Новые рейтинги – кого литовцы хотят видеть на посту президента

"Действительно не могу сейчас сказать, в какой календарный день я это сделаю, но решение будет принято и все станет ясно", – заверил Г. Науседа.

ELTA напоминает, что президентские выборы пройдут в мае 2024 г.

По данным последних рейтингов в СМИ, Г. Науседа занимает явную лидирующую позицию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!