Министр: литовский импорт и экспорт должны расти, а экономика – восстановиться

Европейская комиссия (ЕК) улучшила свои прогнозы для литовского экспорта и импорта, уверяет министр финансов Гинтаре Скайсте.

По ее словам, Комиссия предсказывает рост всей экономики еврозоны, что, якобы, свидетельствует о восстановлении основных торговых партнеров Литвы, таких как Германия.

"Последние прогнозы ЕК показывают все же улучшенные результаты экспорта для Литвы, чем мы сами себе прогнозировали. Кроме того, в обновленных проекциях содержатся улучшенные результаты для всей экономики еврозоны, она выглядит значительно лучше", – заявила Г. Скайсте в четверг после представления доклада правительства в Сейме.

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"Это означает, что основные рынки, с которыми работает Литва, согласно последним тенденциям, выглядят немного лучше, чем прогнозировала ЕК в прошлый раз, когда обновлялись прогнозы. В таком случае ожидается рост как экспорта, так и импорта, где мы сами себе прогнозировали ноль", – сказала министр.

Согласно опубликованному в понедельник весеннему экономическому прогнозу EК на 2023 г., в этом году в Литве ожидается 0,5-процентный рост валового внутреннего продукта (ВВП). Ранее ожидался 0,3-процентный рост ВВП.

"Если взглянуть на текущий весенний прогноз Еврокомиссии, опубликованный на этой неделе, то он действительно выглядит не так плохо, как можно подумать", — заявила парламентариям премьер-министр Ингрида Шимоните.

Между тем, за первый квартал этого года ВВП Литвы, по предварительным данным Государственного агентства данных (ГАД), по сравнению с октябрем-декабрем 2022 г., сократился на 3 проц. Поскольку экономика замедляется второй квартал подряд, в Литве фиксируется техническая рецессия.

Тем не менее, премьер-министра заявляет, что есть основания полагать, что экономический рост может стабилизироваться – потребительские настроения остаются оптимистичными, заработная плата продолжает повышаться, крепко держится и рынок труда, инфляция также должна снизиться.

В свою очередь Г. Скайсте считает, что во второй половине года экономика страны должна восстановиться.

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