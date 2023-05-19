Глава МИД Литвы: опыт Литвы в отношениях с Китаем станет одной из тем встречи G7

Посетивший Токио министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем интервью японскому изданию Nikkei Asia подчеркнул, что экономическое давление станет одной из тем обсуждения на предстоящей встрече G7 (G7) под председательством Японии. Министр отмечает, что Литва в последнее время стала объектом интенсивного экономического давления со стороны Китая – ее пример показывает, что противостоять можно благодаря помощи союзников.

Г. Ландсбергис подчеркивает, что после открытия тайваньского представительства в Литве Китай решил "как можно строже" наказать Литву и прекратил торговые отношения. По словам Г. Ландсбергиса, действия Пекина были направлены не против конкретной компании или отрасли, а против всей страны. "Это свидетельствует о том, на что они готовы пойти, если им не нравится определенная политика", — сказал он. Однако, по словам главы литовской дипломатии, в этом случае помогает "единый фронт". "Сначала была европейская помощь, G7 и жалоба во Всемирную торговую организацию (ВТО). Это привело к спаду напряженности, потому что Китаю не понравилось положение, в котором он оказался", — заявил Г. Ландсбергис.

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"Мы хотим, чтобы страны, пережившие экономическое давление, поделились своим опытом. Япония, Южная Корея, Австралия и европейские страны, такие как Норвегия, могли бы поделиться своим опытом в том, что произошло и как мы разрешили ситуацию", — заявил министр.

Отвечая на заданный в интервью вопрос о формате сотрудничества с Китаем "17+1" и сокращении его рядов, Г. Ландсбергис заявил, что Китай, учреждая его, ставил "геополитические цели". "Они увидели вакуум", — сказал министр, добавив, что необходимо приложить все усилия, чтобы страны, у которых все еще остались сомнения относительно Пекина, приняли верную сторону.

"Мы должны убедить тех, кто сомневается, что наша система им выгодна", — сказал Г. Ландсбергис.

В итоге министр заявил японскому изданию, что ЕС должен обозначить Китаю очень четкие красные линии в вопросе Тайваня, а заодно и в вопросе передачи оружия России. Более того, Г. Ландсбергис предложил рассмотреть конкретный ответ "в случае силового изменения ситуации".

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