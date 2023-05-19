В четверг вечером обнаружено тело пропавшего молодого человека из Паневежиса

В четверг вечером в Укмергском районе обнаружено тело пропавшего молодого человека из Паневежиса.

Полиция информировала, что в четверг вечером в Укмергском районе, в деревне Леонпилис, в реке Швянтои было обнаружено тело мужчины.

По сведениям Delfi, около 18 ч. тело обнаружил гулявший в этом месте человек.

В ходе расследования выяснилось, что это тело пропавшего жителя Паневежиса Л.К. (1997 г.р.) - в кармане у утопленника было удостоверение личности.

Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружили. Выясняются причины смерти молодого человека.

Автомобиль пропавшего еще разыскивают.

Сообщалось, что молодой человек 13 мая уехал из Вильнюса в Паневежис на автомобиле Mercedes-Benz 511 (2019 г.в.), гос. номер MMG 511 и пропал.

Сообщается, что в тот день Лукас отвез подругу в аэропорт и должен был вернуться домой в Паневежис. Связь с ним прервалась в воскресенье в период с 21 до 22 ч.

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