У синоптиков хорошие новости: солнечно и тепло будет не только в выходные

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Foto: ELTA / Jonas Balčiūnas

В пятницу погоду в Литве обусловит антициклон. Ожидается переменная облачность. На севере страны облаков будет меньше, на юге – больше. Особых осадков не ожидается.