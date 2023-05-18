Министр образования уходит с поста: подано заявление об отставке

Попавшая в скандальную историю министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене вручила премьер-министру заявление об отставке. По данным источников ELTA, этот документ министр подписала в среду вечером, а вручила премьер-министру в четверг.

"Я еще вчера передала премьер-министру документ. Я доверяю ей и уважаю за проявленное доверие. Это решение уже в руках у премьер-министра", – сказала журналистам в парламенте Шюгждинене.

"Я никогда не держалась всеми руками за этот пост. Я не из тех людей, кто меня знает,знает, что для меня главное - работа, перемены, образование. Это не моя личная позиция. Очень сожалею, что сложилась такая ситуация. Я точно не сделала... Не чувствую своей вины, я все делала по закону. Но сожалею, если у вас сложилось такое представление", – заметила министр.

Напомним, что министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене попала в скандал, связанный со средствами, выделявшимися на деятельность члена городского совета (она в свое время была членом горсовета Каунаса).

Она обнародовала отчеты о канцелярских расходах. Политик уверяет, что таким образом она пытается развеять сомнения относительно своих стандартов прозрачности и "двигаться вперед", поскольку, отмечает она, чувствует себя "совершенно спокойно перед совестью".

Политик, обратившаяся в пятницу в самоуправление временной столицы по поводу последних документов, указала, что в течение полутора лет работы в Каунасском горсовете она получала ежемесячные выплаты в среднем по 685 евро.

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