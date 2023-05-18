Creditinfo Lietuva: Игорный бизнес в Литве сокращается

В Литве сокращается количество компаний, занимающихся игорным бизнесом: за последние 4 года количество работников этой сферы сократилось более чем на четверть. Несмотря на то, что ни одной из таких компаний в настоящее время банкротство не грозит, тем не менее, почти пятая часть игорных компаний классифицируются как компании с высоким и наивысшим риском прострочки платежей, сообщает Creditinfo Lietuva.

В настоящее время в Литве работает 21 игорная компания, в которых числится хотя бы один работник и которые платят взносы в "Содру". Три четверти таких компаний (16) учреждены в Вильнюсе, 3 – в Каунасе, по одной – в Клайпеде и Паневежисе.

По данным на начало 2023 г. в этой сфере работал 1731 человек, тогда как в 2022 г. было 1804 рабочих места, в 2021 г. – 1930, в 2020 г. – 2187, а в допандемический 2019 г. – 2367. Таким образом, за последние четыре года количество рабочих мест сократилось на 27 проц.

В настоящее время по численности работников перечень крупнейших игорных компаний, в которых числятся более 100 человек, выглядит так: Tete-a-tete kazino (421), Olympic casino group Baltija (356) Top sport (242), VSGA (221), Unigames (139) и Novogaming group (123).

В этой сфере работает достаточно много компаний, в которых числится всего 1-3 человека: Party Casino (3), Žalgirio loto (3), Lottomatas (2), Generalis platintojas (2). , Lietuvos totalizatorius (1), Savas kazino (1), Bongo lots (1), New miracle (1) и LitLoto (1).

По данным Службы по надзору за азартными играми, совокупный доход участников этого рынка в 2022 г. составил 195,8 млн евро, что на 43,8 проц. больше (на 59,6 млн евро) по сравнению с 2021 г. Однако эксперты кредитного бюро отмечают, что из-за пандемических ограничений в 2020-2021 гг., а также вследствие ужесточения надзора и роста популярности зарубежных дистанционных азартных игр в Литве среднемесячный доход этого рынка за последние четыре года сократился более чем наполовину (на 53 проц.): с 42,7 млн евро (в 2019 г.) до 20,4 млн евро (в 2022 г.).

По данным Creditinfo Lietuva, игровой бизнес является одним из самых устойчивых с точки зрения риска банкротства – в настоящее время в классе высокого и высшего риска банкротства нет ни одной игровой компании. Всего с 2005 г. в Литве банкротилось 10 игорных компаний, по одной каждые два-три года. Только в 2010 году отмечалось наибольшее количество банкротств, когда обанкротились 3 компании.

Тем не менее на сегодняшний день 19 проц. от общего числа игровых компаний классифицируются как компании с высоким и наивысшим риском просрочки платежей, тогда как в начале этого года этот показатель составлял 26 проц., а в 2022 в начале – 43 проц.

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