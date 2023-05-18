В Науининкае открыт Музей автомобилей: в коллекции 110 экспонатов

18 мая в бывшем таксопарке в столичном районе Науининкай открылся новый Музей автомобилей. Это крупнейший в Литве частный музей, в котором можно увидеть эксклюзивные транспортные средства, рассказывающие о развитии автомобилизации с карет XIX в. и велосипедов до первых литовских гоночных болидов и президентских бронированных машин. Посетители смогут увидеть больше 100 уникальных экспонатов, которые собраны из частных коллекций со всего мира, пишет madeinvilnius.lt.

"С нетерпением ждем, когда вильнюсцы и гости столицы смогут ознакомиться с коллекцией музея. Когда ты здесь, охватывает незабываемое чувство – будто ты ходишь не среди классической техники, а среди произведений искусства. Впечатляют не только экспонаты, но и рассказы о них, известные люди, приключения, исторические эпохи. Мы верим, что этот музей станет в одну линию с национальными музеями, обогащающими культурное наследие столицы", – сказал директор музея Повилас Эйтутис.

Музей был открыт в бывшем таксопарке, построенном в 1974 году. Это здание часто называют символом микрорайона Науининкай.

Музей будет работать 6 дней в неделю с 10 до 19 ч. (закрыт будет по вторникам). Отдельные цены на билеты ждут семьи и группы, за дополнительную плату можно будет посетить музей с местным экскурсоводом. Поскольку в музее много экспонатов, рекомендуем посвятить осмотру экспозиции не меньше двух часов.

В будущем при музее планируется открытие кафе, детского уголка, будут проводить различные мероприятия.

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