Сейм признал компартию Литвы ответственной за пытки, истребление и депортацию жителей

В ознаменование 75-летия крупнейшей депортации ХХ века в Литве, осуществленной оккупационным режимом Советского Союза 22 мая 1948 г. под шифром "Весна", Сейм принял резолюцию о признании Коммунистической партии Литвы ответственной за пытки, истребление и депортацию жителей Литвы.

"Операцию по депортации под названием "Весна" проводили не только 30 тыс. сотрудников органов внутренних дел и МГБ, но и 11 тыс. 500 местных коммунистов и советских активистов. Всего за два дня 22-23 мая 1948 г. насильственно было сослано 40 тыс. два жителя Литвы – 11 тыс. 365 семей, из них почти 12 тыс. детей, около 5 тыс. лиц старше 60 лет, немало сосланных умерло во время депортационных акций (были расстреляны при попытке побега), много младенцев и малолетних детей, стариков умерло от болезней при перевозке их в места ссылки в антисанитарных условиях в вагонах для скота, или из-за нехватки еды", - представляя проект, сказал член Сейма Аудронюс Ажубалис.

В постановлении говорится, что Коммунистическая партия Литвы несет ответственность за заранее спланированное и в 1940-1963 годах по ее указанию оккупационно-репрессивными структурами осуществленное равносильное геноциду истребление жителей Литвы, за конфискацию и присвоение их имущества, пытки, депортации и широкомасштабную пропаганду, оправдывающую их действия.

Принятым документом Сейм признает, что по инициативе Коммунистической партии Литвы оккупационной администрацией были приняты дополнительные постановления, ограничивающие права депортированных жителей Литвы, согласно которым более 50 тыс. ссыльных не допускались к возвращению в Литву, а те, кому разрешили и их дети долгое время дискриминировались оккупационными властями, их не регистрировали, не принимали на работу, не позволяли учиться в вузах, поселиться на родине, отмечается в сообщении.

За резолюцию Сейма "О депортациях жителей Литвы, организованных и осуществленных советскими оккупационными властями и Коммунистической партией Литвы" проголосовало 97 членов Сейма, один был против, трое членов Сейма воздержались.

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