Министр культуры о муниципальных выплатах: думаю, что смогу найти выписки по банковскому счету

Министр культуры Симонас Кайрис считает, что в случае необходимости он сможет предоставить правоохранительным органам выписки по банковскому счету, обосновывающие использование средств, выделенных на деятельность члена муниципального совета. Министр также подчеркивает, что некоторые из этих средств были использованы более десяти лет назад, и они были в несколько раз меньше, чем у членов совета предыдущего созыва.

"Все эти виды расходов были в соответствии с утвержденным положением закона. Но в данном случае я действительно больше всего тратил на транспортные расходы. В моем случае ситуация такова, что я уже 10 лет назад был членом совета и этот период 4-5 лет назад и до 12 лет назад. Конечно, были те расходы, которые действительно можно извлечь из банкинга", – сказал С. Кайрис журналистам в Сейме в четверг.

Однако министр обращает внимание на тот факт, что решения Каунасского самоуправления. По его словам, возникает вопрос, почему отчеты о расходах министров предаются огласке, а отчеты всех остальных членов совета до сих пор не оглашаются.

"Как-то выборочно, когда министров просят представить, они представляют, а когда просят всех членов совета, не представляют. И упор делается на предыдущий созыв", — задается вопросом он.

Он также подчеркивает, что его расходы, по сравнению с расходами членов совета предыдущего созыва, были в несколько раз ниже.

"В моем случае, хочу подчеркнуть, что речь идет о выплатах, которые в два, а то и в три раза меньше, чем те, что есть сегодня и какие были в прошлом созыве", — подчеркнул он.

На вопрос, сможет ли он найти выписки по банковскому счету, подтверждающие его расходы, если правоохранительные органы начнут расследование, министр ответил, что, вероятно, сможет это сделать.

"Думаю, что я бы тоже смог это сделать, потому что и в моем случае, и в случае с министром финансов, я еще раз подчеркиваю, что выплаты точно не такие, чтобы не было никакой логики в обосновании расходов", — сказал министр.

С. Кайрис также объяснил, почему он не стал инициатором изменения порочной практики в Каунасском самоуправлении, когда у членов совета не были истребованы чеки для обоснования их расходов.

"Конечно, мы все могли предпринять те или иные действия, но, как я уже говорил, если мы говорим о том моем первом сроке, то та сумма не казалась такой важной и крупной, но, несомненно, с ростом экономики эта сумма стала почти 1000 евро, то тут необходимо реагировать, потому что что-то не так", – сказал министр.

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