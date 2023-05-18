Минздрав Литвы: с пятницы жителям будет доступно лекарство от COVID-19

Минздрав сообщает, что с пятницы жители смогут обращаться к своим семейным врачам за рецептом на зарегистрированное лекарство от COVID-19, оплачиваемое из государственного бюджета и выдаваемое бесплатно. Сообщается, что лекарства будут отпускать в аптеках "Eurovaistinė" по всей стране.

Препарат (активные ингредиенты нирматрелвир и ритонавир) показан для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом, у взрослых, которым не требуется дополнительная оксигенотерапия и которые имеют повышенный риск прогрессирования до тяжелой формы COVID-19. Согласно пресс-релизу Минздрава, прием препарата следует начинать как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение 5 суток с момента появления симптомов.

Лекарства назначаются обычным способом, выписывая рецепт. Перед выдачей рецепта врач должен оценить наличие у пациента симптомов заболевания COVID-19 и, принимая во внимание тот факт, что пациент должен начать прием препарата не позднее, чем через 5 дней после появления симптомов вышеуказанного заболевания, указать срок действия рецепта не более 5 дней.

Литва закупила лекарство в рамках общих закупок Европейской комиссией (ЕК) вакцин и других лекарств для профилактики и лечения заболевания COVID-19. Закупка лекарств от COVID-19, организованная ЕК, помогла договориться о лучших условиях закупки и стабильных поставках в страны-члены, указывается в сообщении.

Всего было куплено 13 тыс. упаковок лекарств, большая часть которых будет выдаваться жителям в аптеках по рецептам, остальная часть – для активного лечения в медицинских учреждениях страны.

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