Сейм Литвы решил начать процедуру импичмента в отношении Пятраса Гражулиса

В четверг после рассмотрения Сейм одобрил предложение временной комиссии по расследованию о начале процедуры импичмента в отношении парламентария Пятраса Гражулиса.

За вывод временной комиссии по расследованию проголосовали 69 парламентариев, против – 26, воздержались 19 членов Сейма.

Если Сейм поддержит эту инициативу и на стадии принятия, далее вопрос будет передан на рассмотрение Конституционного суда (КС).

Если КС признает П. Гражулиса виновным, он лишится мандата члена Сейма и права участвовать в выборах на 10 лет.

ELTA напоминает, что почти неделю назад специальная следственная комиссия Сейма постановила, что данных для начала процедуры импичмента парламентария П. Гражулиса достаточно.

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