На международных учениях "Железный волк 2023-I" впервые применялась система ПВО NASAMS

8-20 мая в рамках продолжающихся международных учений "Железный волк 2023-I" (Geležinis vilkas 2023-I) совместно с литовскими и союзными воинскими частями тренируются и военнослужащие батальона ПВО ВВС с обзорными радарами Giraffe MkIV, системами ПВО ближнего действия RBS-70 и самыми современными ракетными комплексами ПВО NASAMS. Это средство ПВО средней дальности впервые используется в полевых тактических учениях, говорится в пресс-релизе Литовской армии.

Система ПВО NASAMS считается одной из самых эффективных систем ПВО средней дальности, основными задачами которой являются поддержка и защита районов, стратегических объектов и маневренных частей от атак с воздуха. В 2020 г. приобретенные у Норвегии новейшие системы ПВО NASAMS III поколения предназначены для уничтожения крылатых ракет и дистанционно управляемых летательных аппаратов противника.

Сама система состоит из нескольких компонентов: центра управления огнем, радара, электронно-оптического датчика, пусковой установки, штаба связи пусковой установки. По словам командира батареи NASAMS, основным и наиболее важным является центр управления огнем, который работает дистанционно и обеспечивает пуск ракеты. Второй компонент – это радар, глаза системы, которые видят цели, и, наконец, пусковая установка, контейнер с шестью ракетами, поворачивающийся на 360 градусов, который производит боевой выстрел по вражеской цели, отмечается в сообщении.

На учениях "Железный волк 2023-I" подразделение NASAMS находится под управлением вышестоящего подразделения – Центра управления и отчетности (англ. Control and Reporting Centre, CRC) и в совместной поддержке осуществляет оборону воздушного пространства зоны ответственности пехотной бригады "Железный волк".

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