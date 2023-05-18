Социал-демократы оценили отчет правительства: напоминает королевство кривых зеркал

Во вторник премьер-министр Ингрида Шимоните готовится представить в Сейм отчет правительства о деятельности за прошлый год, социал-демократы видят в нем много противоречий и утверждают, что этот отчет иллюстрирует политику правительства, которая привела к "рекордному экономическому спаду".

По словам председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилии Блинкявичюте, отчет правительства – разочаровывающий.

"В документе представлено, что все очень хорошо – якобы запланированные работы выполнены, достижения отличные. Но в прошлом году Правительство часто реагировало на последствия, а не на причины, поэтому видимых изменений в снижении неравенства доходов и возможностей людей и повышении социальной справедливости не наблюдается. А отсутствие государственных услуг и их низкое качество стало еще большей проблемой в нашей стране", - говорит лидер СДПЛ.

По словам старосты парламентской фракции Оринты Лейпуте, ни одна из "миссий", перечисленных в отчете правительства, не избежала "шлейфа противоречий и скандалов".

"Первым номером в отчете Правительства стоит "миссия" "Равные стартовые позиции для всех жителей Литвы". Однако разве ликвидация учебных заведений в отдаленных местностях улучшит возможности детей получить образование и цепляться за жизнь?", - спрашивает О. Лейпуте, отмечая, что это также противоречит обещанию правительства обеспечить "устойчивое развитие регионов Литвы".

По словам парламентария, обещанная правительством "долгая и полноценная жизнь здорового человека" звучит грустно, глядя на то, что происходит в системе здравоохранения.

"Услуги отдаляются от пациентов, количество коек сокращается, ликвидируются медицинские учреждения в отдаленных местностях, цены в частных учреждениях астрономические, сообщение между регионами ухудшается", - говорит она.

Р. Будбяргите: Правительство снова игнорирует приближающийся кризис

По оценке заместителя председателя парламентского Комитета по экономике Гинтаутаса Палуцкаса, глядя на экономическую политику правительства "концы не сходятся".

"Правительство в отчете сообщает, что оно "расширяет возможности" наиболее уязвимых групп общества. Но все время отмахиваются от ответственности за бремя цен, падение уровня жизни. За налоги взялись только под давлением Брюсселя, слишком поздно начали заботиться о шоке цен на энергоносители", - напоминает Г. Палуцкас.

Член Комитета по аудиту Раса Будбяргите добавляет, что рост процентных ставок по жилищным кредитам доводит до отчаяния не только малообеспеченные, но и семьи со средним доходом.

"Ингрида Шимоните не стесняется подшучивать над обремененными процентами людьми, говоря, что это не дело государства заботиться о тех, кто взял рискованные кредиты... Но мы ведь говорим о жизненной потребности людей иметь крышу над головой", - комментирует Р. Будбяргите.

По словам парламентария, предупреждения экспертов о грозящем Литве одном из крупнейших экономических спадов за последнее десятилетие противоречат обещанной Правительством "миссии" по созданию "экономики с высокой добавленной стоимостью".

"Мы уже находимся в рецессии, а Правительство продолжает игнорировать надвигающийся кризис, когда может начать расти уровень безработицы и падать заработная плата", - оценивает Р. Будбяргите.

Д. Шакалене: прогресс в сфере безопасности скромный, потому что правящие спорили между собой

Член Комитета по национальной безопасности и обороне Довиле Шакалене прокомментировала раздел отчета правительства "Сильная и безопасная Литва".

"Война России против Украины стала переломным моментом для всего мира – Запад признал свои ошибки, НАТО быстро адаптирует свои оборонные планы, европейские страны приняли беспрецедентные решения относительно военной помощи Украине. К сожалению, наша самая "патриотическая" партия смогла только переругаться между собой, критиковать или даже шантажировать партнеров и за два года добиться весьма скромных реальных успехов в устранении брешей в нашей обороне и построении необходимой инфраструктуры как для нас, так и для приема наших союзников", - подчеркнула парламентарий Д. Шакалене.

Заместитель председателя СДПЛ отмечает, что в ближайшие годы перед Литвой встанут сложные задачи по укреплению безопасности страны.

"Было бы очень здорово сосредоточиться на совместной работе, перестать дразнить Германию, ускорить работы по установке инфраструктуры, завершить презентацию реформы призывников и очень серьезно спланировать реструктуризацию государственных финансов, которая будет необходима для выполнения решения Государственного совета обороны о создании дивизии", - говорит Д. Шакалене.

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