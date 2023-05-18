Эфир Delfi c Михаилом Магловым — о непредсказуемом будущем России, "русском мире", журналистике

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Гость студии Delfi – журналист-расследователь из России, соратник убитого у стена Кремля политика Бориса Немцова, активист Михаил Маглов. Из-за преследования Михаил был вынужден покинуть Россию и уже десять лет живет в Литве.

За столом передачи "Кухня редактора" он рассказывает о роли независимой журналистики во время войны, вкладе Литвы в оказание помощи независимым журналистам и защиту демократических ценностей. О том, почему Литва до войны была таким популярным направлением для российских бизнесменов, что такое "русский мир", у Михаила спрашивает редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис. Начало транасляции 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!