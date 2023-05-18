Коронавирус в Литве: 66 новых случаев, скончались три человека

За прошлые сутки в Литве выявлено 66 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразился 21 человек, скончались три человека в возрасте 90-99 и 70-79 лет, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 1 398 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 679 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 319 778. За сутки госпитализировано 13 пациентов, в больницах занято 70 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 35,2. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 66.

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