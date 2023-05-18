Полиция и близкие разыскивают пропавшего мужчину

Молодой человек уехал из Паневежиса на автомобиле Mercedes-Benz 511 и пропал.

Сообщается, что Лукас Космаускас (1997 г.р.) уехал с ул. Тильвичё в Паневежисе 13 мая около 11 ч.

Приметы: среднее телосложение, рост 1,75 м, темные коротко стриженные волосы, челка, глаза голубые, есть бородка.

Особые приметы: на правой ноге с обеих сторон татуировка от бедра вниз.

На молодом человеке была белая майка и короткие шорты.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просьба звонить по номеру 112.

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