Подтверждено: выборы в Европарламент в следующем году пройдут 6-9 июня

Выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня следующего года, сообщает представительство Европарламента в Литве.

Дата выборов была объявлена ​​в среду после встречи послов Европейского союза (ЕС) в Совете ЕС.

После оглашения решения председатель Европарламента Роберта Метсола призвала жителей стран ЕС к активному участию в предстоящих выборах.

"Голосуйте. Не позволяйте кому-то другому сделать это за вас. Станьте частью крупнейшего демократического проекта в Европе", - сказала Р. Метсола.

В следующем году в Литве запланированы трое выборов: президентские выборы в мае, выборы в Европарламент в июне и выборы в Сейм в октябре.

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