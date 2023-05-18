Расследование: через Литву могло перевозиться оборудование для российских военных кораблей

Когда уже шла война России против Украины компании Евросоюза продолжали поставлять товары, которые могли использоваться для нужд армии агрессора, сообщает центр расследовательской журналистики Siena.

Партнеры Siena из независимого российского издания The Insider сообщают, что они выявили 25 таких компаний в разных странах ЕС и Швейцарии, а оборудование, необходимое для российских военных кораблей, могло перевозиться через Литву.

По данным, собранным The Insider, Литва упоминается только в одной подозрительной партии стоимостью 443 тыс. евро. Так оценивались детали для дизельных двигателей типа D500, которые перевозились по Литве в июле прошлого года.

Получатель груза – российская компания "Коломенский завод". В июле прошлого года груз прошел через таможенные склады, находящиеся в ведении индивидуального предприятия Дайвы Кудараускене. Согласно публичным данным, эта компания управляет таможенными складами в Вильнюсе, на улице Киртиму.

Связавшись с владельцем и руководителем упомянутого в данных индивидуального предприятия Дайвой Кудараускене, предприниматель заверила, что ничего не знает о таком грузе. "Мы не знаем, не помним", - сказала Д. Кудараускене.

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