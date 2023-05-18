Работодателям требуются тысячи работников: в какой сфере легче всего найти работу

По данным Службы занятости за прошлую неделю, работодатели в минувшем месяце зарегистрировали 16 800 свободных рабочих мест (на 4% меньше, чем в марте). Однако в Литве было 23 800 свободных рабочих мест.

35,1% всех предложений - это были рабочие места для квалифицированных работников и операторов. Больше всего требуется водителей большегрузных машин и других грузовых машин, а также водителей автобусов, механиков, продавцов, поваров, барменов, медсестер, специалистов в сфере рекламы и работников других специальностей.

В некоторых муниципалитетах требуются учителя и представители других профессий. Предлагают немало сезонных работ в сфере сельского хозяйства и обслуживания.

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