В Вильнюсе в среду вечером стояли огромные заторы

Дождь в Вильнюсе ста причиной заторов. Они наблюдались почти во всех районах Вильнюса, пишет madeinvilnius.lt.

Заторы фиксировались в Вильнюсе с 16 ч. Самые большие заторы стояли на ул. Тукстантмячё, Западной объездной дороге, на ул. Гележинё Вилко, Т.Нарбуто, на проспекте Конституциёс, на ул. Швитригайлос, на ул. Жальгирё, на ул. Калварию и на других улицах.

В городе фиксировались ДТП, которые также мешали движению.

По данным Šviesoforai.lt, ДТП были зафиксированы: на ул. Пилимо около ул. Лидос; на ул. Гележинё Вилко около ул. А.Гоштауто; на ул. Гележинё Вилко около ул. Мокслининку; на ул. Антакальнё, 73; на ул. Жирмуну около кольца; на ул. Швитригайлос около ул. Кауно.

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