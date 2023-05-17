В Вильнюсе столкнулись два автомобиля, пострадали две женщины

В среду на ул. Антакальнё в Вильнюсе произошло ДТП. По предварительным данным, были пострадавшие.

По данным полиции, в 14.30 ч. поступило сообщение о том, что столкнулись автомобили Audi и Mersedes Benz. Звонивший сказал, что у женщины в крови голова, она не может выйти из автомобиля.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что зажатых людей не было. Пожарные-спасатели помогли женщине выйти из машины и передали ее врачам скорой помощи.

По словам очевидцев, пострадали две пассажирки автомобиля Audi. Водители автомобилей не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.



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