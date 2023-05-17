Премьер-министр по-прежнему доверяет Шюгждинене: она ничего не скрывала

Как утверждает премьер-министр Ингрида Шимоните, она по-прежнему доверяет министру образования, науки и спорта Юргите Шюгждинене, оказавшейся в центре скандала вокруг средств, выделяемых на деятельность члена совета.

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что я по-прежнему доверяю министру образования Юргите Шюгждинене, как и всем моим коллегам в Правительстве. Потому что никто за время нашей совместной работы в Правительстве ни разу не позволил мне усомниться в ее искренней преданности своему делу или заметить малейшую склонность ставить личный интерес превыше общественного. Обсуждаемая публично тема расходов члена совета не меняет моего мнения", – написала И. Шимоните на своей странице в Facebook в среду.

По мнению премьер-министра, естественно, что обнародованные министром отчеты вызвали вопросы в публичном пространстве. Однако, как уверяет И. Шимоните, она не сомневается в том, что, будучи членом совета, Ю. Шюгждинене предлагала администрации предоставлять отчетность.

"Естественно, что после обнародования отчетов, подготовленных и представленных в соответствии с регламентом Каунасского горсовета, о котором попросила сама Юргита, возникли различные дискуссии, где главный вопрос – это много или мало, столько же или меньше потратил бы на это оратор. Надо ли ездить на машине во время пандемии COVID или нет? Должен ли человек хранить чеки, которые не требуются по регламенту, и как долго? Год, три, пять? Я нисколько не сомневаюсь в заявлении Юргиты о том, что она, став членом Совета, предлагала администрации предоставлять эти чеки, но администрация отказалась – порядок этого не предусматривает", – подчеркивает премьер-министр.

"Да, согласно порядку за достоверность указываемых данных ответственность несет сам член Совета, но у администрации всегда есть возможность проверить достоверность указанных данных, например, потребовать эти документы. Этого сделано не было", — добавила она.

И. Шимоните уверяет, что не использует принадлежащие ей парламентские средства. Однако, по ее словам, такое решение она приняла не из желания покрасоваться, а из нежелания быть втянутой в возможные объяснения.

"Если сравнить Шимоните с Ландсбергисом, то можно сделать вывод, что вообще не нужны никакие расходы и каким-то образом удается быть членом Сейма, хотя парадоксально, что пользователей средств называют "расточителями", а тех, кто не использует за "экономию" их все равно не засчитывают (читала даже такое объяснение, что я не использую эти средства, потому что "знаю, как своровать по-другому"). Просто члены Сейма по-прежнему получают пусть не самую роскошную, но все же зарплату", – подчеркнула И. Шимоните.

"Еще раз подчеркиваю, что не пользуюсь парламентскими средствами не потому, что хочу покрасоваться, а потому, что не хочу объясняться, насколько правильно ремонтировать и страховать машину, на которой я езжу, или насколько дешевле где-то можно найти интернет-план, или нужны ли моим избирателям бумажные отчеты в их почтовых ящиках", — подчеркнула она.

Однако, по словам премьера, ненормально сравнивать ситуацию Ю. Шюгждинене с ее решением отказаться от использования средств.

"Поскольку у меня нет возможности сравнить с другими членами Каунасского совета, потому как их отчеты не опубликованы, я выделила некоторое время на изучение того, что показалось мне наиболее близким по натуре, — отчеты, опубликованные Комитетом Сейма по этике и процедурам, о расходах коллег по Сейму на аналогичные вещи за 2020-2022 гг. Хоть ковид, хоть нековид – ну, ездят те депутаты Сейма и на машинах, и страхуют их, и ремонтируют, и брошюры печатают, и связью пользуются, а расходы не особо какие-то скромные как правило, и не важно – есть ли одномандатный в Пасвалисе или его нет вообще", – указала премьер.

"И нет, здесь нет никакого "whatabout". Это как бы предложение не требовать от одного конкретного политика "взять на себя ответственность" за данные, указанные в его опубликованных отчетах, в то время как другие, которым так же легко можно задать те же вопросы, будут удобно хихикать в свой кулачок, потому что им как-то удалось не попасть в поле зрения этого радара", — также подчеркнула она.

"Недостаточно на костре прозрачности сжечь Юргиту Шюгждинене, потому что, честно говоря, она ничего не скрывала. За время ее работы в Правительстве я вообще не вижу ничего такого, что вызывало бы подозрения в том, что она пыталась "транжирить", как сейчас любят говорить, парламентские или какие-то еще расходы. Теперь, когда данные, которые она обнародовала по собственной воле, вызывают другие вопросы, которые, возможно, было бы уместно задать и другим, иначе такое требование уже выглядит несколько ad personaem. Тогда еще придется договориться о том, на сколько предыдущих сроков полномочий мы будем распутывать эти клубки и так далее", — написала премьер-министр.

По ее словам, важно понимать, что система станет прозрачной только тогда, когда злоупотребляющие средствами политики осознают, что рано или поздно придет и их черед объясняться.

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